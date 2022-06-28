В Липецке в кадетской школе нашли творог с запрещенным ферментом

Специалисты проверили творог в кадетской школе №43 им. майора милиции А.П. Коврижных в Липецке. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям взяли пробы продукта. Творог, произведенный в Воронежской области, изучили на химико-токсикологические показатели и фальсификацию.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, оказалось, что кисломолочный продукт не соответствует требованиям технических регламентов по показателям безопасности. В нем обнаружили микробную трансглутаминазу. Этого фермента нет среди препаратов, разрешенных в пищевой продукции. Его применяют, чтобы снизить себестоимость продукта. Также, с добавлением микробной трансглутаминазы, творог становится более однородным по составу.

Воронежскому предпринимателю, производящему творог, объявили предостережение.