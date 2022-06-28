Сбер удвоил объем выдачи ипотеки на строительство частных домов

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С января по июнь 2022 года Сбер выдал жителям Черноземья в 1,5 раза больше жилищных кредитов на индивидуальное жилищное строительство чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по объемам выдач стал Воронеж – жители региона оформили ипотечные кредиты на 183 млн рублей. В топ-3 также вошли Липецкая и Белгородская области.

Интерес к частному домостроению в России продолжает расти — это подтверждают и соцопросы, и официальная статистика. По последним данным Росстата, 63% всего введённого в стране жилья в период с января по апрель 2022 года пришлось именно на сегмент ИЖС. Еще в 2020-м эта доля была меньше 50%. По данным ВЦИОМ, порядка 45,4 млн российских домохозяйств (или 73% от общего числа) хотели бы жить в частном доме и считают этот формат идеальным.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Ежегодно мы фиксируем рост ипотечных займов на строительство частных домов. С начала года Сбер в Черноземье оформил в полтора раза больше подобных сделок чем за аналогичный период прошлого года. Особую поддержку нашим клиентам оказывают программы господдержки – «Ипотека для семей с детьми» и «Господдержка – 2020», которые снижают финансовую нагрузку при ипотеке».

После распространения льготной ипотеки на новостройки на сегмент ИЖС заёмщики активно пользуются новой возможностью — сейчас ставка по этой программе составляет от 8,3% годовых, что ниже рыночного уровня. Заёмщикам с детьми также доступны льготные ипотечные кредиты по ИЖС от 5,3% годовых по программе «Семейной ипотеки». Спрос на эту программу стабильно растёт после того как она была расширена в т.ч на семьи с единственным ребёнком.

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