В Липецке с 1 июля подорожает коммуналка

В Липецке с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 1 июля в Липецке вырастут тарифы ЖКХ. Так, вода от РВК-Липецк подорожает на 6,8% - с 28.76 до 30.74 руб./куб.м. От МУП "Липецкводоканала" - с 28.76 до 30.07 руб./куб.м. От ООО ЛОЭЗ "Гидромаш" - от 63.79 до 65.98 руб./куб.м. За канализацию, липчанам придется платить 26.78 руб. за кубометр. Нынешний тариф - 25.06 руб./куб.м. Разница в 6,8%

Горячая вода, поставляемая по открытой схеме, то есть когда ее нагревают в котельной или ТЭЦ, подорожает на 4% - с 55.69 до 57.92 руб./куб.м. По закрытой схеме - с 28.76 до 30.74 руб. за кубометр.

Электроэнергия по одноставочному тарифу вырастет в цене с 4,04 до 4,25 руб./кВтч - на 5,1%. За тепло липчанам придется платить больше на 6,3% - 2215.78 руб./Гкал. Хотя было 2084.06 руб./Гкал. Вывоз мусора обойдется жителям областного центра в 529.95 руб./куб.м. В настоящее время тариф ниже на 3,3% - 512.72.