Воду отключат в среду в центре Липецка и частном секторе Сырского Рудника

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 29 июня, в Липецке отключат холодную воду. Краны пересохнут на время ремонтных работ.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Зегеля, 9а, 9а/1, 11, 21а, строение 21а, 23, 23а, 25, 25а; переулок Зегеля, 1а; площадь Плеханова 1/1, 1, 1а, 1б, 5.

На этот же период времени холодную воду отключат в доме №2 по улице Прудная, а также в частном секторе Сырского Рудника: улицы Минская, Смирнова, Городовикова, Паровозная, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Ударников, Поселковая, Техническая, Прудная, Солнечная.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №2 по улице Прудная и №1 по площади Плеханова. Подробности по телефону 175 и 236-175.