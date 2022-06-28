Бой за переправу в селе Озерки воссоздадут на фестивале "Тербунский рубеж" под Липецком

Липчан приглашают на фестиваль "Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года" Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

В эти выходные в Липецкой области пройдет фестиваль "Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года". 2 июля проведут соревнования военно-исторических клубов. Вечером для участников мероприятия устроят ретро-концерт.

В воскресенье, 3 июня произойдет реконструкция боя за переправу в селе Озерки. Интерактивные площадки для зрителей заработают в 11:00. Сам бой начнется в 12:00. В псевдобитве поучаствуют 40 военно-исторических клубов из России, Республики Беларусь, Башкортостана и 10 военных машин.

Как сообщает пресс-служба регионального управления культуры и туризма, фестиваль поделят на 2 локации. Первая - "Линия фронта". Здесь гости посмотрят палатку полевого врача, солдатский привал и радиоузел. Вторая локация - «Тыл». Липчан пригласят на дегустацию травяных чаев, а также поучаствовать в мастер классе по отбиванию кос, работы на гончарном круге и др.