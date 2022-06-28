Под Липецком хотят восстановить лагерь "Прометей"

В Липецкой области могут возродить детский лагерь "Прометей". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. С таким предложением он выступил на заседании Совета при Президенте РФ.

- Сейчас, когда создаётся новое российское движение детей и молодёжи, нужна соответствующая инфраструктура - круглогодичные детские лагеря, - считает глава региона. - Надеюсь, при федеральной поддержке мы сможем перезапустить "Прометей".

Напомним, пионерлагерь возвели по творческим проектам известного липецкого ученого, педагога-новатора Сталя Шмакова. Всероссийский детский центр "Орленок" тоже его детище. "Прометей" открыли в 1977 году. Это был самый большой лагерь Липецкой обласит и 3-ий по значимости в Советском Союзе.