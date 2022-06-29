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Происшествия29 июня 2022 6:25

Пропавшего пенсионера нашли погибшим под Липецком

Его обнаружили прохожие в Усманском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Пропавшего пенсионера нашли погибшим под Липецком

Пропавшего пенсионера нашли погибшим под Липецком

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области нашли 78-летнего пенсионера, которого искали с 21 июня. К сожалению, пожилой мужчина погиб. Напомним, он пропал в селе Новоуглянка Усманского района. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", дедушка нуждался в медицинской помощи.

В минувший вторник, 28 июня, прохожие обнаружили пенсионера в поселке Ударник и вызвали полицию. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту проводится проверка. Причины смерти несчастного устанавливают.

Продолжаются поиски 37-летней Киселевой (Ивановой) Екатерины Александровны. Она пропала 9 июня в Ельце. Женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Особый приметы - татуировка на левой руке.

В Ельце пропала женщина

В Ельце пропала женщина

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»