Липчанка Валерия Кучина выиграла всероссийские соревнования по метанию копья

Валерия Кучина (в центре). Фото со страницы "Физическая культура и спорт Липецкой области" в VK.

В Челябинске финишировали всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти Георгия Нечеухина. В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 33 регионов РФ. В этом году турнир вошел в серию состязаний «Королева российского спорта».

Среди женщин в метании копья победительницей стала липецкая спортсменка Валерия Кучина с результатом 48,66 м. Она более чем на пять метров опередила Яну Размыслову из Новосибирской области (43,65). Третьей финишировала Анастасия Целовальникова (Челябинская область) – 39,58.

Как сообщалось ранее, 27 июня липецкий «Металлург» провел первую тренировку под руководством Сергея Первушина.