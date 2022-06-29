На трассе под Липецком утром сгорел "Рено"

Под Липецком сгорел "Рено" Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший вторник, 28 июня, в Липецком районе вспыхнул строительный металлический вагончик. На пожар в деревню Ленинка Задонского района стянулись 2 спасательных расчета и доброволец из дружины. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил строение и имущество внутри. Дважды пожарные выезжали на подгорание пищи – по улице Осканова и 50 лет НЛМК в Липецке. К счастью, никто из жильцов не пострадал. В Грязинском районе и областном центре горел мусор и сухая трава.

Этой ночью в регионе вспыхнуло несколько автомобилей. В Ельце на улице Гагарина загорелась «Лада Калина». В селе Введенка Липецкого района – «Хендай Гетс». В пожаре пострадал человек. А ранним утром на трассе Липецк-Грязи ярким пламенем горел «Рено».