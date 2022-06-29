Рецидивист угнал «Шкоду» неприятеля после ссоры из-за девушки в Липецке

Автоинспекторы задержали угонщика в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне, 28 июня, в отдел полиции №6 Липецка обратился 21-летний парень. Он сообщил, что около 4 часов утра от дома по улице Ильича угнали его «Шкоду Рапид».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, владелец иномарки подвез знакомую к дому подруги, у которой гостил еще один липчанин. Молодые люди поругались из-за девушки. Знакомый ударил водителя, сел в его машину и уехал.

Наряды ДПС, получив информацию об угоне, преследовали «Шкоду» и в итоге задержали злодея. Парню 21 год. Он не работает, и его уже судили за грабеж. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.