Сбер оснастил детский санаторий «Мечта» оборудованием для реабилитации

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Устройство представляет собой беспроводную систему для психофизиологического тренинга и коррекции функциональных расстройств при широком спектре заболеваний нервной и опорно-двигательной систем. Модельподстраивается под индивидуальные особенности каждого ребенка, что повышаетэффективность реабилитации.

Сберпродолжает реализовывать проектыпо оснащению медицинских учреждений Липецкого региона современным оборудованием. В прошлом году при поддержке СберЛизинга в отделения Липецкой областной клинической больницы поступило более десяти единиц медицинской техники, в том числе риноскопический шейвер и ЛОР–комбайн, которые широко применяются в диагностических и лечебных целях в оториноларингологии.В марте этого года Сбер оснастил Липецкую областную клиническую больницуновым ультразвуковым сканером Canon Xario 200.

Алексей Колчин, управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк:

«Мы продолжаем сотрудничество с управлением здравоохранения Липецкой области в части цифровизации и оснащения медицинских учреждений современным оборудованием. Реализованный проект – очередной пример нашей работы по развитию социальной инфраструктуры. Уверен, что новое оборудование повысит эффективность реабилитационного процесса».

Маргарита Мочалова, главный врач ГСКУ ЛОДС «Мечта»:

«Детский санаторий “Мечта” последовательно решает задачи по оснащению новым современным оборудованием. Благодарю Сбер за плодотворное сотрудничество и оказанную помощь в решении этого важного вопроса».