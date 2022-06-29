Липецкая пенсионерка отдала мошенникам 100000 рублей за освобождение внучки

Мошенники выманивают у липчан деньги Фото: Юлия КЛЮЕВА

За сутки 4 липчан попались на уловки мошенников. Так, аферист позвонил 80-летней пенсионерке и сообщил, что ее внучка спровоцировала ДТП. За ее освобождение он попросил 100 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, напуганная женщина отдала деньги.

27-летняя липчанка лишилась 6 тыс. рублей при покупке швейной машинки в интернете. Она перешла по ссылке продавца и внесла реквизиты банковской карты. А 36-летний ельчанин заплатил за автозапчасти 29 тыс. рублей, но, к сожалению, так их и не дождался.

29-летнему жителю Лебедянского района позвонил лжесотрудник отдела безопасности банка. К сожалению, мужчина не распознал подвох и перевел на якобы безопасный счет 220 тыс. рублей.