Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2022 15:09

Липчанка согласилась на фиктивный брак с иностранцем из-за денег

Гражданин Таджикистана уговорил женщину расписаться, чтобы остаться в России
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Суд по требованию прокуратуры признал брак недействительным

Суд по требованию прокуратуры признал брак недействительным

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В январе этого года в Управление по вопросам миграции Липецка обратился 24-летний житель Таджикистана. Он, предоставив свидетельство о заключении брака, просил выдать ему разрешение на временное проживание в России. Оказалось, что 25 декабря 2021 года парень женился на липчанке.

Прокуратура Левобережного района проверила законность этого брака. Увы, ни о какой любви не может быть и речи. Супруга призналась, что согласилась на эту авантюру ради денег, в которых она нуждалась в тот момент. А гражданин Таджикистана вступил в брак, чтобы не покидать Россию. Больше фиктивные муж и жена не виделись.

Согласно Семейному кодексу РФ, брак считается недействительным, если супруги расписались без намерения создать семью. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд признал брак липчанки и иностранца недействительным.