Вандалы разбили и изрисовали остановки в Липецке

В Липецке продолжают орудовать вандалы. Ночью 28 июня неизвестные разбили остановочный павильон в районе "Юных Натуралистов". Специалисты уже убрали стекла. Сотрудники городского управления благоустройства оценили ущерб и написали заявление в полицию.

Также от рук хулиганов пострадала остановка в микрорайоне Елецкий. По словам очевидцев, конструкцию разрисовали подростки. Как сообщает пресс-служба мэрии, по этому факту заявление в полицию подавать не будут, так как павильон не передали в муниципальную собственность.

В администрации города также отметили, что остановки ремонтируют и отмывают по графику. Обычно в день убирают около 10 остановок, ремонтируют – до трёх. Так 28 июня помыли 9 павильонов на улицах Студеновская и Баумана, а ещё починили крепления стёкол на остановке "Горгаз".