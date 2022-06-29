Липчане встретили шуструю ласку рядом с "Елецким"

В Липецке бегает ласка Фото: принтскрин видео.

Минувшим вечером, 28 июня, в Липецке заметили ласку. Милый зверек бегал по пешеходной дорожке между ТРЦ «Ривьера» и микрорайоном «Елецкий». Прохожие сняли хищника на камеру.

Кроха то выбегала на асфальт, то ныряла обратно в траву. Шустрый малыш кувыркался и пытался взобраться на ограждение. Липчане опубликовали видео в соцсетях, чтобы найти хозяина животного.

Ласка считается одним из самых маленьких хищников. Самцы в длину не более 25 см. Самки едва достигают 20 см. Питаются юркие зверьки мышами, ящерицами, землеройками. Могут съесть цыпленка, голубя и даже крота.

Напомним, что под Липецком ростовчанин сбил лося. Прокурор через суд потребовал взыскать с водителя 80 тыс. рублей. Подробности здесь.