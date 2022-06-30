Под Липецком в ДТП с иномарками пострадал 7-летний мальчик

ДТП в Ельце Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшую среду, 29 июня, в Липецкой области в Задонском районе произошла серьезная авария. На трассе "Дон" столкнулись "Форд" и грузовик МАН. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получил 12-летний пассажир иномарки. Он в больнице.

В тот же день в Ельце на улице Пушкина в ДТП попали "Лифан" и "Шевроле". И снова пострадал ребенок. 7-летнего мальчика из первой иномарки госпитализировали.

В Грязинском районе на трассе Ярлуково-Каменное "Лада Гранта" вылетела с дороги и врезалась в бетонное ограждение. 65-летний водитель не справился с управлением. Его 63-летний пассажир получил травму.

Липчан просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.