Под Липецком выгорело 200 кв.м. сухой травы

В Липецкой области горела трава и мусор Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 29 июня, в Липецкой области чаще всего горели сухая трава и мусор. Территории вспыхивали в Добровском, Задонском районах. Около 200 кв.м. травы выгорело в Лев-Толстовском районе около улицы Первомайская. Площадь возгорания в остальных случаях – от 80 до 150 кв.м. Мусор вспыхивал в Ельце, Воловском, Чаплыгинском районах и Липецке.

Также спасатели выезжали на подгорание пищи. Пожар случился в областном центре по улице Водопьянова, 33. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 4 пожарно-спасательных расчета. В Добринке сгорел мусорный контейнер.

Этой ночью, 30 июня, в селе Елецкое Липецкого района вспыхнула кирпичная надворная постройка. Несмотря на усилия пожарных, огонь уничтожил постройку. К счастью, никто из людей не пострадал.