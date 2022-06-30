Липецкому кафе отменили штраф в полмиллиона рублей за нарушение масочного режима

Кафе в Липецке оспорило штраф в 500 000 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкий областной суд отменил штраф для кафе, нарушившее масочный режим. Ранее в Левобережном районном суде Липецка заведение общепита признали виновным по ч.2 ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и назначили штраф в полмиллиона рублей. Согласно материалам дела, сотрудники регионального управления потребрынка нагрянули в кафе и увидели, что сотрудники работают без масок.

Представитель организации подал апелляционную жалобу. Он просил либо отменить ковидное постановление №159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области", либо уменьшить сумму штрафа.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в этот четверг, 30 июня, постановление Левобережного районного суда отменили. Производство по делу прекратили, так как в регионе приостановили масочный режим на время улучшения эпидемиологической ситуации по COVID-19.