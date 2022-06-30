Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-3 лучших доходных карт – Банки.ру

.

Доходная карта — это любая дебетовая карта, по которой банк начисляет проценты на остаток по счету. Для Топ-3 эксперты подбирали карты не только с максимальной ставкой, но и с наиболее выгодными условиями обслуживания.

Аналитики портала среди преимуществ продукта отметили высокий доход по карте «Прибыль» – новым клиентам банк в течение первых двух месяцев будет платить по 12% годовых, затем ставка снизится до стандартного уровня 8% годовых. Требование по сумме обязательных покупок достаточно комфортное – всего 10 тыс. рублей в месяц, при таких тратах карта автоматически будет обслуживаться бесплатно. Кроме этого, у карты «Прибыль» один из самых высоких лимитов на рынке по сумме, на которую начисляются проценты – до 1 млн рублей включительно. Дополнительный доход по карте может принести кэшбэк, бонусная программа банка «Уралсиб Бонус» предполагает возврат до 3% за все покупки (в бонусных рублях).

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На правах рекламы