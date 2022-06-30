В Липецкой области 45 высокобалльников по биологии

Липчане узнали результаты ЕГЭ по биологии Фото: Максим ТРУБНИКОВ

Липецкие выпускники узнали результаты ЕГЭ по биологии. По всей России экзамен сдали около 109 тыс. человек, в Липецкой области - 773. Средний балл составляет 50. В регионе 45 выпускников получили более 80 баллов.

Как сообщает пресс-служба управления науки и образования региона, количество высокобалльников по сравнению с прошлым годом не изменилось.

А в этот четверг, 30 июня, резервный день для сдачи физики и истории. На экзамены заявились почти 100 человек. Историю писали 60 человек. На экзамен давалось 3 часа. Липчанам предложили решить 19 заданий. Отметим, что в 2022 году убрали историческое сочинение.

ЕГЭ по физике сдавали 38 человек. Длительность экзамена - 3 часа 55 минут. Участникам разрешили пользоваться калькулятором и линейкой.