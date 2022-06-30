За убийство соседа пьяный липчанин отправится в тюрьму на 12 лет

Изверг зарезал соседа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 44-летнему мужчине. Жителя села Куликово Усманского района признали виновным в убийстве - ч.1 ст.105 УК РФ.

Следствие и суд установили, что в ночь с 15 на 16 июня подсудимый распивал алкоголь в доме соседа в регионе. Когда пришло время идти за очередной порцией спиртного, знакомые поссорились. Злодей ударил ножом в шею 48-летнего приятеля, после чего оставил его на улице, а сам вернулся в дом. Там он продолжил пить. Утром мужчина обнаружил у порога бездыханное тело. Изверг накрыл его одеялом и убежал.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подсудимый признал вину. Суд приговорил липчанина к 12 годам колонии особого режима.