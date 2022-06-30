Липчане смогут получить свидетельство о рождении в МФЦ

С 1 июля липчане смогут зарегистрировать рождение или смерть в любом подразделении МФЦ. Там же принимают заявления на заключение или расторжение брака, на выдачу повторных свидетельств и справок.

Подать документы на заключение брака через МФЦ могут только совершеннолетние. А иностранцам и липчанам младше 18 лет придется это делать как и ранее, через ЗАГС. Как сообщает пресс-служба мэрии, пары без детей могут развестись через центр "Мои документы". Повторные свидетельства выдают только в МФЦ. Оформить дубликаты в ЗАГСе можно лишь в экстренных случаях.

Начальник управления Галина Белкина рассказала, какие услуги можно получить только в ЗАГС: установление отцовства, усыновление, исправление, перемена имени, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния.