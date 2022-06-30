Под Липецком безработный отец задолжал по алиментам 244000 рублей

Горе-отец задолжал сыну по алиментам 244000 рублей Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецкой области в Измалковском районе возбудили уголовное дело на отца, который не платил деньги на содержание 3-летнего ребенка. По решению суда, мужчина должен быть выплачивать алименты. Но он этого не делал, к тому же нигде не работал. В итоге у него накопился долг в 244 тыс. рублей.

Сначала липчанина привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Ему назначили 60 часов обязательных работ. Но и это не привело мужчину в чувство.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, за неуплату алиментов судебные приставы возбудили уголовное дело. В настоящее время его направили в суд. Максимальное наказание по статье - лишение свободы до 1 года.