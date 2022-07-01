Где в Липецке в пятницу отключат воду и свет

В пятницу в Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 1 июля, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Шерстобитова, 10; Мистюкова 3, 8. С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в частном секторе по улицам Череповецкая и Шаумяна. Подробности по телефону "Россети Центра" 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Волгоградская, 8, 8а, 10-12, 14; Студенческая, 14а; Ильича, 15; Ново-Весовая, 18-22, а также в частном секторе: улицы Ново-Весовая, Дачная, Студенческая, Ильича, Профсоюзная, Песчаная, Воронежская, 2-Воронежская.

С 10 утра до 6 часов вечера краны пересохнут в поселках Желтые Пески, Сселки, Санаторий Мечта.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Ильича, 15; Ново-Весовая, 20; Ракитная, 2 в Сселках, Буденного, 1а в Желтых Песках.

Снизится напор холодной воды по улицам Космонавтов, Зегеля, Циолковского, Гагарина, Терешковой, Титова, Плеханова, Липовская, Логовая, Интернациональная, Семашко, Ленина, Пролетарская, Желябова, 8 Марта, Угловая.

Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.