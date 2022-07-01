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Происшествия1 июля 2022 6:17

Липчане попали под уголовную статью за фиктивную регистрацию иностранцев

Жители Липецка незаконно поставили на миграционный учет 16 человек
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
По всем фактам возбудили уголовные дела

По всем фактам возбудили уголовные дела

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские выявили несколько случаев фиктивной регистрации иностранцев. Так, 29-летний безработный липчанин поставил на миграционный учет 10 граждан в квартире по улице Космонавтов. Но вселять их он не собирался. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ".

На аналогичное преступле пошел 26-летний липчанин. В мае он зарегистрировал у себя в доме в садоводческом товариществе 3 иностранцев. Мужчина изначально знал, что жить в помещении они не будут.

33-летняя липчанка незаконно поставила на миграционный учет 2 граждан в квартире по улице Ильича. А 55-летний горожанин договорился о том же с мужчиной из Таджикистана.