Липчане попали под уголовную статью за фиктивную регистрацию иностранцев

По всем фактам возбудили уголовные дела Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские выявили несколько случаев фиктивной регистрации иностранцев. Так, 29-летний безработный липчанин поставил на миграционный учет 10 граждан в квартире по улице Космонавтов. Но вселять их он не собирался. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ".

На аналогичное преступле пошел 26-летний липчанин. В мае он зарегистрировал у себя в доме в садоводческом товариществе 3 иностранцев. Мужчина изначально знал, что жить в помещении они не будут.

33-летняя липчанка незаконно поставила на миграционный учет 2 граждан в квартире по улице Ильича. А 55-летний горожанин договорился о том же с мужчиной из Таджикистана.