Собаки напали на 11-летнюю школьницу в Липецке

В Липецке на школьницу напали бродячие псы

В Липецке очередной случай нападения собак. Липчанка Екатерина рассказала в соцсетях, что накануне, 30 июня, ее 11-летнюю дочь покусали бродячие псы. Это произошло в районе Новолипецка, у дома №4 по улице Аносова.

- Дочь шла, собаки начали к ней подходить, - написала женщина. – Она остановилась, но женщины, которые сидели на лавочке и которые кормят этих собак сказали, что животные не кусаются. «Иди, не бойся». В результате две собаки накинулись на ребенка.

На школьницу в Липецке напали собаки

Как утверждает липчанка, собаки уже кусали детей в этом районе. Псы живут в кустах рядом с домом, а местные жители их подкармливают. Кстати, у одной из собак была бирка на ухе.

- Теперь дочке предстоит курс прививок, - делится мама школьницы. - Она сидит дома, на улицу не выходит, болит нога.

Как сообщила lipetsk.kp.ru Екатерина, она собирается писать заявление в полицию.

Напомним, что на прошлой неделе аналогичная ситуация произошла в Ельце. Там в поселке Солидарность на 8-летнего мальчика напала домашняя овчарка. Пес повалил школьника, начал царапать и кусать. Подробности здесь.