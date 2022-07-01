В Сочи на 10 суток арестовали липчан за нацистские татуировки

В Сочи за нацистские татуировки липчан привлекли к ответственности. Дело об административном правонарушении рассмотрел Адлерский районный суд. Согласно материалам, двое мужчин из Липецкой области в общественном месте демонстрировали нацистскую символику и символику экстремистской организации – татуировки на руках, хотя это запрещено.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, липчане признали вину. Каждому из них назначили 10 суток ареста.

Напомним, что в Липецке вынесли приговор иностранцу, убившему двух граждан Белоруссии. Пьяный изверг зарезал мужчин в ноябре 2021 года в Грязях. Один из них скончался на месте, другой - в больнице. Иностранец получил 16 лет колонии строгого режима.