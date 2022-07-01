В ДТП с ВАЗ под Липецком пострадали подростки на мотоцикле

Под Липецком в ДТП попал подросток на мотоцикле Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали 9 ДТП. Пострадали 13 человек. В четверг, 30 июня, на улице Стаханова в Липецке «Фольксваген» сбил 14-летнего подростка на пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, медики оказали школьнику помощь и отпустили. Аналогичный случай произошел на улице Папина. Там женщина за рулем «Мазды» наехала на 14-летнего подростка.

В тот же день в Долгоруковском районе на трассе Стебаево-Задонск-Долгоруково 21-летний мопедист влетел в ограждение. Его с травмой доставили в больницу.

В Грязинском районе на трассе Липецк-Усмань столкнулись ВАЗ-2112 и 30-летний мотоциклист. Пострадали оба водителя, а также 25-летний пассажир мотоцикла и 8-летняя школьница из «двенадцатой».

А в Добровском районе в аварию попали ВАЗ-2112 и 13-летний подросток на мотоцикле. Школьник и его 14-летний пассажир в больнице.