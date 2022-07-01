В Липецке хулиганы замуровали Лексус монтажной пеной

В Липецке "Лексус" залили монтажной пеной Фото: принтскрин видео.

В эту пятницу, 1 июля, в Липецке испортили иномарку. На проспекте Победы неизвестные залили "Лексус" монтажной пеной. Видео с последствиями слили в социальные сети.

В кадре - машина, облитая пеной. Видно, что хулиганы, так их назвал автор, замуровали все проемы в машине: двери, багажник, капот, топливный бак и фары. Ролик собрал множество комментариев. Так, интернет-пользователи предположили, что хозяину "японца" явно кто-то мстит. Некоторые сочувствуют водителю, а третьи в ироничной форме заявили, что это явно дело рук женщины.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе УМВД по Липецкой области, 34-летний владелец "Лексуса" написал заявление в отделение полиции №6. По этому делу началась проверка.