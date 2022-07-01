Липчан предупреждают об усилении ветра Фото: Максим ТРУБНИКОВ

Липчан предупреждают, о непогоде. В эту пятницу, 1 июля, в Липецке усилится северный ветер. Порывы возможны до 18 м/с. Спасатели просят горожан соблюдать меры безопасности.

Как сообщает ГО и ЧС по Липецкой области, во время сильного ветра не рекомендуется выходить из зданий. Когда на улице все же поднялся ветер, нужно проверить состояние электротехники. При скачках в напряжении выключите бытовые приборы. Машину лучше поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев.

Оказавшись на улице, прячьтесь в подземном переходе или зайдите в подъезд. Нельзя стоять у стен домов - могут упасть кирпичи и другие материалы с крыш. В случае происшествий звонить на единый номер вызова экстренных служб 112.