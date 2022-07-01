Мошенники выманили у липчан 160000 рублей за сутки

Аферисты выманивают деньги у липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 30 июня, 36-летний липчанин обратился в полицию. Житель Лев-Толстовского района сообщил, что на его мобильный позвонил некто и представился сотрудником банка. Неизвестный заявил, что счет мужчины пытались взломать хакеры. И чтобы сохранить деньги, нужно перечислить их на «безопасный» счет. К сожалению, липчанин поверил мошеннику и лишился 150 тыс. рублей.

Аферисты стали чаще орудовать на сервисах объявлений. Так, 19-летней девушке из областного центра на одной из интернет-площадок приглянулось платье. Продавец предложил ей продолжить общение в мессенжере, а после скинул ссылку для оплаты товара. Липчанка ввела банные карты, после чего с ее счета списали 10 тыс. рублей.