Рецидивист сядет в тюрьму на 14 лет за грабеж и убийство липчанина у пруда

В Липецке вынесли приговор рецидивистам, напавшим на мужчин у пруда в районе улиц МПС и Совхозная. Согласно материалам уголовного дела, зверство произошло 27 мая 2021 года. Двое подсудимых подрались с липчанами, с которыми распивали алкоголь. Одного из несчастных били по голове, в том числе бутылкой. Другого – руками и ногами по туловищу и голове, причинив тяжкие телесные повреждения. У потерпевших похитили деньги, телефоны и банковские карты. Затем злодей решить убить одного из липчан, чтобы «замести следы». Он утопил мужчину, удерживая его голову под водой, пока тот не захлебнулся.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, оба изверга были ранее судимы и сидели в тюрьме. Подсудимого, убившего липчанина, приговорили к 14 годам исправительной колонии особого режима. Другому дали 4 года исправительной колонии строгого режима. Каждому и них суд назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Они будут отбывать его после освобождения.