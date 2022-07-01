Липчан просят не оставлять машины на площади Плеханова

В Липецке будут заделывать ямы на парковке у площади Плеханова Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецке в субботу, 2 июля, перекроют парковку перед домом №1 на площади Плеханова. Причина проста - на территории есть ямы, которые нужно заделать.

Как сообщает пресс-служба управления благоустройства, общая площадь выбоин около 50 квадратных метров. Они глубокие, водителям неудобно парковаться. Работы пройдут днем. Липчан просят не мешать спецтехнике и не ставить машины в зоне ремонта.

Ямы уберут горячей асфальтобетонной смесью. Специалисты высчитали, что потребуется более 5 тонн материала. Работа займет несколько часов. Липчан просят с пониманием отнестись к неудобствам.

Напомним, что в Липецке в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 19-ти из 20 объектов начались работы.