Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 14:51

Инспекторы ДПС сопроводили и занесли в больницу под Липецком поранившегося школьника

О помощи сотрудников ГИБДД попросил мужчина, который испугался, что внук истечет кровью
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Инспекторы ГИБДД помогли довезти школьника до больницы

Инспекторы ГИБДД помогли довезти школьника до больницы

Фото: принтскрин видео.

В среду, 29 июня, экипаж ДПС дежурил на 57-ом км трассы Липецк-Данков в Лебедянском районе. К командиру отделения старшему лейтенанту полиции Роману Сувороу и инспектору Игорю Филиппову обратился водитель. Он сообщил, что везет 11-летнего травмированного внука в больницу. Мальчик серьезно поранился обломком лезвия. Мужчина испугался, что школьник истечет кровью, и попросил полицейских сопроводить их.

Действовать нужно было быстро. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники ГИБДД помогли липчанам без задержек добраться до лебедянской больницы, а также занесли пострадавшего в приемный покой. К счастью, раны оказались неопасными. Их обработали, наложили повязки, после чего ребенка отправили домой.

Родственники поблагодарили полицейских. А на следующий день Общественный совет областного УМВД России передал школьнику витаминный подарок – клубнику.