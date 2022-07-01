Инспекторы ДПС сопроводили и занесли в больницу под Липецком поранившегося школьника

Инспекторы ГИБДД помогли довезти школьника до больницы Фото: принтскрин видео.

В среду, 29 июня, экипаж ДПС дежурил на 57-ом км трассы Липецк-Данков в Лебедянском районе. К командиру отделения старшему лейтенанту полиции Роману Сувороу и инспектору Игорю Филиппову обратился водитель. Он сообщил, что везет 11-летнего травмированного внука в больницу. Мальчик серьезно поранился обломком лезвия. Мужчина испугался, что школьник истечет кровью, и попросил полицейских сопроводить их.

Действовать нужно было быстро. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники ГИБДД помогли липчанам без задержек добраться до лебедянской больницы, а также занесли пострадавшего в приемный покой. К счастью, раны оказались неопасными. Их обработали, наложили повязки, после чего ребенка отправили домой.

Родственники поблагодарили полицейских. А на следующий день Общественный совет областного УМВД России передал школьнику витаминный подарок – клубнику.