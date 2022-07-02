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Происшествия2 июля 2022 7:32

Ростовчане порезали двоих липчан на "Елецком"

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Минувшим вечером, 1 июля, в полицию Липецка позвонили напуганные жители микрорайона Елецкий. Они сообщили, что у подъезда дома по улице Артемова находятся двое мужчин. Их тела и одежды были в крови.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на место выехали сотрудники ППС. Они по горячим следам задержали подозреваемых, которые изрезали жителей областного центра. Ими оказались жители Ростова-на-Дону 38 и 39 лет. Мужчин доставили в отдел №2 для разбирательства.

Пострадавшие липчане 31 и 34 лет в больнице.

Напомним, что 29 июня автоинспекторы Роман Суворов и Игорь Филиппов помогли школьнику, истекающему кровью, добраться до больницы. Они сопроводили машину, где находился пострадавший мальчик и занесли его в приемный покой. Подробности здесь.