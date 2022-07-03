Кому из липчан отключат холодную воду 3 и 4 июля

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

3 и 4 юля «РВК-Липецк» будет ремонтировать сети. Из-за работ с 10:00 до 20:00 прекратят подачу ресурса в некоторые дома. В воскресенье под ограничения попадут:

- ул. М.Расковой, 18, 18к1, 16, 13а, 15; ул. Осипенко, 25; ул. Крупской, 1, 1а; ул. Гришина, 2, 4; ул. Фестивальная, 2, 4.

- ул. Зегеля, 25, 25а, 23, 23а, 11, 21а, стр. 21а, 9а, 9а/1; пер. Зегеля, 1а; пл. Плеханова 1/1, 1, 5, 1а, 1б.

- ул. Звездная, 8, 8/2; ул. Филипченко, 15.

Подвоз воды по адресу: ул. М.Расковой, 18, пл. Плеханова, 1. ул. Звездная, 8.

4 июля:

- ул. Гагарина, 161/1, 161/2, 161/3.

- ул. Толстого, 46а.

- ул. 9 мкр., 1, 11, 12, 14, 2, 3, 7, 8; ул. Я.Фабрициуса, 1, 17, 21

Подвоз воды организован: ул. Гагарина, 161/2, ул. Толстого, 46а, ул. Космонавтов, 98.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Кроме того, в понедельник пройдут ремонтные работы на электрических сетях Липецкого городского района. Подачу ресурса ограничат с 09:00 до 17:00 ч/с пр. Осенний, пр. Базовый.

Справки по телефону: 8-800-220-0-220.