Выпускник из Липецка сдал ЕГЭ по информатике на сто баллов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Всего знания по этому предмету проверяли 433 липецких школьника. Лучший результат показал одиннадцатиклассник из лицея №66 Александр Пахомов.

Юноша начал усердно готовиться к испытаниям в 11 классе. Увлекся информатикой и понял, что готов получить профильное образование. Липчанин рассказал, что добиться столь высокого результата ему помогла поддержка родных людей и знания, которые он получил на уроках в родном лицее.

- Надеюсь, что в будущем смогу стать профессионалом в программировании. Пока еще не знаю, в какой вуз буду поступать. Рассматриваю варианты в Москве и Петербурге, но не отрицаю, что могу остаться в Липецке, - добавил Александр.

Выпускник сдал русский язык на 96 баллов, профильную математику – на 92 балла, физику – на 95. По результатам обучения и итоговых испытаний липчанин получил медаль «За особые успехи в учении».