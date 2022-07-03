Особенные липчане завоевали шесть медалей на Специальной Олимпиаде по конному спорту

Спартакиада по Специальной Олимпиаде по конному спорту завершилась в Московской области. Турнир проходил на базе конно-спортивного клуба «Виват, Россия!» и собрал около 38 участников из разных регионов страны. Среди них оказались спортсмены из Липецкой области.

Как рассказали в администрации Липецка, ребятам удалось завоевать сразу шесть медалей: три серебра и три бронзы. Спортсмены - воспитанники тренера областной спортивно-адаптивной школы Натальи Гуляевой. Они тренировались на базе «Соснового бора».

В 2022-м липецкие особенные спортсмены уже завоевали 13 медалей на Спартакиаде в Санкт-Петербурге по бочче, а также четыре медали в Казани по танцевальному спорту.