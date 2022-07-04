Липчанка опустошила банковскую карту пенсионера из Москвы

Липчанке грозит до 6 лет за покупки с чужой банковской карты Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней женщины. 44-летнюю жительницу Данкова обвиняют в краже с банковского счета - ч.3 ст.158 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в период с 20 по 22 апреля женщина нашла банковскую карту на улице. Она решила воспользоваться "подарком судьбы" и пошла по магазинам. В итоге липчанка купила товаров на 6 700 рублей. Оказалось, что карта принадлежит 70-летнему пенсионерку из Москвы.

Уголовное дело направили в суд. Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы. Полицейские напоминают, что нельзя расплачиваться найденными банковскими картами. Это преступление, которое относится к категории тяжких. Причем не имеет значения, какая сумма списана со счета.