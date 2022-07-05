Во вторник в Липецке отключат свет и воду

Где в Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 5 июля, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Шаталовой, 1-4, 6, 8, 10; 6-й Гвардейской Дивизии, 13-18; Краснознаменная, 11, 13, 15. Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Меркулова, 37, 43, 51а, 55, 57; Катукова, 4, 8, 10, 12, 14; проспект 60 лет СССР, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 21; проспект Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Горняцкая, 1, 3; 30 лет Октября, 2, 6, 8; Кротевича, 9а; Шкатова, 7, 23; 4-я Пятилетка, 5, 6; Гагарина, 8, 10. Также холодную воду отключат в частном секторе: улицы Чайковского, 2-я Гранитная, Щорса, Кротевича, 30 лет Октября, проезд Лузана.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №132 по проспекту Победы и №1 по Горняцкой. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.