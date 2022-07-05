Московские эксперты займутся мозаичным переходом в Липецке

Мозаичным переходом в Липецке займутся московские эксперты Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке московские эксперты обсудили восстановление мозаики в переходе у Нижнего парка. Липецкие и столичные специалисты сошлись во мнении, что нужно комплексно восстановить весь объект и элементы декора.

Как сообщили московские гости, плиточный декор сохранился в приличном состоянии и полностью переделывать его нет смысла. Утраченные фрагменты, которых оказалось не так много, можно восстановить. Выделить уникальность мозаики хотят с помощью подсветки. По сообщениям пресс-службы мэрии, эксперты разрабатывают решение, чтобы качественно и грамотно сохранить панно на долгие годы.

Как известно, в 1970 году пешеходный переход у Петровского спуска выложили уникальной мозаикой. В основе панно эскизы художника Михаила Виноградова в тематике Петра Первого и истории липецкого курорта. Среди мозаичных росписей – отпечаток руки императора, корабль, памятник-«пирамида», гербы и другие изображения.