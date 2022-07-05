В массовом ДТП с бетономешалкой в Липецке пострадал водитель Субару Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке в этот вторник, 5 июля, на Лебедянском шоссе 5 мюля произошло массовое ДТП. По предварительным данным, 54-летний водитель "Лады" выехал на красный сигнал светофора и врезался в бетономешалку, которой управлял 36-летний мужчина. Затем легковушка столкнулась с "Субару" с 54-летним водителем.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в аварии пострадал водитель японца. Его отвезли больницу. Сотрудники дорожной инспекции выясняют обстоятельства произошедшего. В социальных сетях пишут, что из-за ДТП образовалась пробка.

Напомним, что 1 июля неизвестный сбил 10-летнего мальчика. ДТП случилось во дворе одного из домов по улице Терешковой. Школьник получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили. Автоинспекторы оперативно задержали нарушителя. «Мерседесом» управлял 14-летний подросток.