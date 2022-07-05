Под Липецком спасли из воды тонущего 6-летнего ребенка

Под Липецком едва не утонул 6-летний мальчик Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Липецкой области едва не случилась трагедия. В Данкове 6-летний мальчик вместе с братьями и сестрами резвился в воде. Ребенок умел плавать, поэтому решил переместиться подальше от берега. Вдруг один из спасателей заметил, как юный пловец уходит под воду. Он тут же бросился на помощь. К счастью, история закончилась хорошо. Мальчика доставили на берег.

А в районе пляжа ЛТЗ в Липецке у 15-летнего подростка в воде свело ногу. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, водолаз, патрулирующий берег, услышал крики о помощи и спас парня.

Родителей просят не оставлять детей без присмотра у воды, а также донести до них, как нужно себя вести в водоемах, чтобы избежать беды.