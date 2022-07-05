Где отключат свет и воду в Липецке в среду

В среду в Липецке отключат свет и воду Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В среду, 6 июля, с 10.00 до 20.00 холодную воду отключат по улицам Филипченко, 10/2, 12, 12/2, 14/1, 14/2, Звездная, 10/2, 12, Интернациональная,6 ,8, 10, 12, 12а, Космонавтов, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/6, Ильича, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, Максима Горького, 11, 13, 13/2, 15, 17, Ново-Весовая, 18-22.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам 8 Марта, 17, 20/2, 20/3, 20/4, 22/3, 22/4, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 30, 32, 32а, 34, Советская, 66. В частном секторе тоже не будет воды: улицы Ильича, Профсоюзная, Дачная, Студенческая, 14-69, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Песчаная, Ново-Весовая, Товарищеская.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, подвоз воды организуют по адресам: Интернациональная, 12, Товарищеская, Ново-Весовая, 20, 8 Марта, 24/3, Ильича, 31, Звездная, 12. Подробности по телефонам 175 и 236-175.

Также с 6.00 до 12.00 отключат свет по улицам Космонавтов 66, 68; Циолковского 14/1 ,14/2. А с 9.00 до 17.00 без электроэнергии останутся жители частного сектора по улицам Передельческая, Алмазная 40. Дополнительную информацию можно получить в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.