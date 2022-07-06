В Липецке пропал 18-летний парень с татуировкой на плече

В Липецке пропал 18-летний парень Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 18-летнего парня. Тимошенко Станислав Сергеевич пропал в областном центре на прошлой неделе. С 30 июня о его местонахождении нет никакой информации.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Был одет: белая толстовка, красная майка, красные спортивные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки.

Особые приметы: татуировка на правом плече.

Просьба ко всем, кто видел Станислава Тимошенко или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "Лиза Алерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.