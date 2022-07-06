Полицейские задержали липчанина с мефедроном

У липчанина нашли наркотики Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник, 4 июля, полицейские заметили в Советском районе Липецка подозрительного мужчину. Во время беседы он заметно нервничал. Липчанина заподозрили в хранении и употреблении наркотиков и доставили в отдел.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у 38-летнего мужчины изъяли полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это наркотик мефедрон общей массой 0,49 г. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ". Максимальное наказание по статье - до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Всего с начала года полицейские изъяли 140 г наркотиков, раскрыли более 50 преступлений данной категории.