Улицу Плеханова в Липецке перекроют на 4 дня

В Липецке перекроют улицу Плеханова Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этим вечером, 6 июля, в Липецке перекроют улицу Плеханова. По данным пресс-службы мэрии, там будут укладывать верхних слой асфальта. Ограничение введут на 4 дня. Финишный слой планируют наносить с помощью 2 асфальтоукладчиков. Так удастся "закрыть" всю ширину проезжей части и избежать лишних швов.

Подрядчик уже заасфальтировал велодорожки и укатал выравнивающий слой асфальта на дороге, выложил тротуарную плитку. В целом, работы идут с опережением графика. Объект могут сдать ко Дню города.

Напомним, что ремонт улицы Плеханова начался в мае. По контракту, здесь не только обновят покрытие, но и установят больше фонарей. Движение будут регулировать 5 светофоров. Срок сдачи улицы - 31 июля.