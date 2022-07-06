В ДТП с культиватором под Липецком пострадали 6 человек, в том числе 3 детей

В Липецкой области в ДТП с культиватором пострадали дети Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 5 июля, в Лев-Толстовском районе Липецкой области столкнулись ВАЗ-21124 и культиватор. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в ДТП пострадали 6 человек. Травмы получили девочки 1, 4 и 8 лет, а также 25-летняя и 44-летняя пассажирки культиватора и 42-летний водитель. Всех доставили в больницу. Предварительно, виновник аварии - 21-летний парень из ВАЗа, нарушивший скоростной режим.

Напомним, что в тот же день в Липецке на Лебедянском шоссе случилось массовое ДТП. 53-летний водитель Лады-Калины врезался в бетономешалку и "Субару". Помощь медиков потребовалась 54-летнему водителю иномарки. Его отвезли в больницу, а после отпустили. По предварительным данным, мужчина за рулем отечественной машины проехал на красный сигнал светофора.