Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июля 2022 7:30

В ДТП с культиватором под Липецком пострадали 6 человек, в том числе 3 детей

Травмы получили девочки 1,4 и 8 лет
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области в ДТП с культиватором пострадали дети

В Липецкой области в ДТП с культиватором пострадали дети

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 5 июля, в Лев-Толстовском районе Липецкой области столкнулись ВАЗ-21124 и культиватор. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в ДТП пострадали 6 человек. Травмы получили девочки 1, 4 и 8 лет, а также 25-летняя и 44-летняя пассажирки культиватора и 42-летний водитель. Всех доставили в больницу. Предварительно, виновник аварии - 21-летний парень из ВАЗа, нарушивший скоростной режим.

Напомним, что в тот же день в Липецке на Лебедянском шоссе случилось массовое ДТП. 53-летний водитель Лады-Калины врезался в бетономешалку и "Субару". Помощь медиков потребовалась 54-летнему водителю иномарки. Его отвезли в больницу, а после отпустили. По предварительным данным, мужчина за рулем отечественной машины проехал на красный сигнал светофора.