Грузовик загорелся на трассе под Липецком

В Липецкой области вспыхивали грузовики, дома и сараи Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник, 5 июля, в Добровском районе Липецкой области вспыхнул пожар. В селе Крутое загорелись три надворных постройки – деревянные и кирпичная. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 3 пожарных отделения и доброволец. Одно из строений полностью сгорело. У другого огонь повредил фронтон и стену на площади 6 кв.м. В кирпичной постройке выгорела крыша.

В тот же день в Становлянском районе на трассе М-4 «Дон» загорелся грузовик «Вольво». Пламя уничтожило заднее правое колесо полуприцепа. В селе Ильино Липецкого района пожар случился в жилом доме. Там от огня пострадала внутренняя отделка и вещи на площади 10 кв.м.

В Липецке в десятиэтажке по улице Белана вспыхнул тамбур. К счастью, никто из жильцов не пострадал, только вещи и отделка в подъезде. В садоводческом товариществе «Металлург-4» вспыхнул садовый домик. А в Ельце - ВАЗ-21099.