Липецкий паб не смог оспорить штраф в 100000 рублей за продажу алкоголя на вынос

Липецкий паб просил снизить штраф за продажу алкоголя на вынос или заменить его предупреждением Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось ООО «Бриз». Компания попросила изменить постановление регионального управления потребительского рынка и ценовой политики. Те привлекли паб к административной ответственности за нарушение правил розничной продажи алкоголя.

Как указали в заявлении, 13 августа 2021 года во время проверки обнаружили, что алкоголь в баре продают не по нормам, а в закрытой таре. В связи с этим ООО «Бриз» назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Общество обратилось в суд, чтобы снизить штраф или заменить его предупреждением. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области, суд не нашел для этого оснований и отказал компании.

Решение на данный момент не вступило в силу, его могут обжаловать в течение 10 дней в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.