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Общество6 июля 2022 9:15

Липецкий паб не смог оспорить штраф в 100000 рублей за продажу алкоголя на вынос

Арбитражный суд Липецкой области отказал смягчить наказание
Мария КАСЕНКОВА
Липецкий паб просил снизить штраф за продажу алкоголя на вынос или заменить его предупреждением

Липецкий паб просил снизить штраф за продажу алкоголя на вынос или заменить его предупреждением

Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось ООО «Бриз». Компания попросила изменить постановление регионального управления потребительского рынка и ценовой политики. Те привлекли паб к административной ответственности за нарушение правил розничной продажи алкоголя.

Как указали в заявлении, 13 августа 2021 года во время проверки обнаружили, что алкоголь в баре продают не по нормам, а в закрытой таре. В связи с этим ООО «Бриз» назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Общество обратилось в суд, чтобы снизить штраф или заменить его предупреждением. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области, суд не нашел для этого оснований и отказал компании.

Решение на данный момент не вступило в силу, его могут обжаловать в течение 10 дней в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.